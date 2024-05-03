На Украине заметили непоследовательность в поведении Макрона

Президент Франции Макрон не ввел войска на Украину после прорыва России

Президент Франции Эммануэль Макрон не вводит войска на Украину и не посещает Киев, несмотря на свои ранние обещания. Такую непоследовательность в его поведении заметило издание «Страна.ua».

Отмечается, что Макрон назвал два условия для ввода войск на Украину: прорыв России и запрос Киева. Журналисты отмечают, что прорывы уже были под Авдеевкой и Очеретино, однако Париж не спешит выполнять свое обещание.

Также Макрона уличили в том, что он обещал приехать в Киев «то ли в ближайшие дни, то ли в ближайшие недели», однако так и не сделал этого.

Ранее Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что многие страны Европейского союза приняли позицию Франции и согласились с ней по вопросу отправки сил на Украину.

Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не собирается отправлять своих военных на Украину.

