Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:08, 3 мая 2024Интернет и СМИ

На Украине заметили непоследовательность в поведении Макрона

Президент Франции Макрон не ввел войска на Украину после прорыва России

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон не вводит войска на Украину и не посещает Киев, несмотря на свои ранние обещания. Такую непоследовательность в его поведении заметило издание «Страна.ua».

Отмечается, что Макрон назвал два условия для ввода войск на Украину: прорыв России и запрос Киева. Журналисты отмечают, что прорывы уже были под Авдеевкой и Очеретино, однако Париж не спешит выполнять свое обещание.

Также Макрона уличили в том, что он обещал приехать в Киев «то ли в ближайшие дни, то ли в ближайшие недели», однако так и не сделал этого.

Ранее Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что многие страны Европейского союза приняли позицию Франции и согласились с ней по вопросу отправки сил на Украину.

Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не собирается отправлять своих военных на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска вошли на территорию американской военной базы в Нигере. Как ситуацию оценивают в США?

      На «Госуслугах» запустят платформу коммерческих согласий

      В Киеве рассказали о тяжелом положении Украины в конфликте с Россией

      МВД объявило в розыск экс-министра финансов Украины

      Бойцы ВС России разработали новый способ борьбы с БПЛА ВСУ

      Фитнес-тренер раскрыл секрет безопасных прыжков на скакалке

      Названа самая популярная модель iPhone

      Россиян предупредили о третьей по силе магнитной буре года

      В Крыму напомнили Макрону о главной ошибке Наполеона

      На Украине заметили непоследовательность в поведении Макрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше