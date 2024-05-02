В Словакии заявили об отсутствии планов по отправке военных на Украину

Фицо: Словакия не отправит военных на Украину

Словакия не собирается отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, реагируя на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских военнослужащих на Украину, пишет агентство TASR.

«Украина не является членом НАТО. Словакия с войной на Украине не имеет ничего общего. Я говорю всей Словакии, пусть нас просит кто угодно о чем угодно, нога словацкого солдата не переступит словацко-украинскую границу», — отметил Фицо.

Ранее премьер Словакии выступал с заявлением, что не допустит прямого участия словацких бойцов в военных действиях на Украине.

До этого Макрон выступил с заявлением, что многие страны Европейского союза приняли позицию Франции и согласились с ней по вопросу отправки сил на Украину.

Отвечая на вопрос журналистов, до сих пор ли в Елисейском дворце рассматривают дислокацию французских войск на Украине, он подтвердил намерение отправить туда французских бойцов.

На это в Госдуме ответили, что замысел Эммануэля Макрона отправить войска на Украину обречен на провал. Украина интересна Западу только в качестве плацдарма и предлога ослабить Россию, присвоить ее ресурсы и разделить территорию, считает депутат Михаил Шеремет.