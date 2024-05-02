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18:22, 2 мая 2024Россия

В Госдуме отреагировали на слова Макрона об отправке войск Франции на Украину

Депутат Шеремет: замысел Макрона отправить войска на Украину обречен на провал

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Замысел президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска на Украину обречен на провал. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, Украина интересна Западу только в качестве плацдарма и предлога ослабить Россию, присвоить ее ресурсы и разделить территорию. «Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся», — констатировал политик, реагируя на слова французского лидера о том, что в Елисейском дворце все еще допускают дислокацию армии на Украине.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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