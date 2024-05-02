В Госдуме отреагировали на слова Макрона об отправке войск Франции на Украину

Депутат Шеремет: замысел Макрона отправить войска на Украину обречен на провал

Замысел президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска на Украину обречен на провал. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, Украина интересна Западу только в качестве плацдарма и предлога ослабить Россию, присвоить ее ресурсы и разделить территорию. «Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся», — констатировал политик, реагируя на слова французского лидера о том, что в Елисейском дворце все еще допускают дислокацию армии на Украине.