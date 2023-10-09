Бывшая порноактриса поддержала Палестину

Бывшая порноактриса ливанского происхождения Миа Халифа заявила, что поддерживает Палестину на фоне атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом она написала в Twitter (новое название — X).

«Если вы взглянули на ситуацию в Палестине и не приняли сторону палестинцев, тогда вы на неверной стороне — на стороне апартеида, и в свое время история это покажет», — заявила экс-порнозвезда в одном из своих постов. В другой публикации она призвала «освободить Палестину».

Кроме того, Халифа репостнула несколько публикаций в поддержку Палестины. Бывшая порноактриса также опубликовала скриншот из видео с боевиками ХАМАС в машине, передвигающейся по Израилю. «Выглядит как картина эпохи Возрождения», — написала она.

Утром 7 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Помимо этого, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число боевиков.

В ответ на ракетные обстрелы израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».