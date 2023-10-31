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08:30, 31 октября 2023Из жизни

Барменша подпольного секс-клуба сравнила вечеринки со школьной дискотекой

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Барменша подпольного секс-клуба в Нью-Йорке подробно рассказала о работе заведения и сравнила вечеринки, на которых никто не решается устроить оргию, со школьной дискотекой. Она поделилась откровениями в подкасте Other People's Lives, выпуск которого выложен на YouTube.

Женщина, до этого работавшая порнозвездой, устроилась на должность топлес-бармена. По правилам заведения, посетители приносят свой алкоголь, однако она обязана разливать его и смешивать коктейли, а также служить «усладой для глаз».

Она рассказала, что обычно в такие места пускают пары или одиноких женщин и неохотно обслуживают одиноких мужчин, однако в именно в этом клубе рады любым клиентам. Это создает для нее сложности: многие посетители начинают к ней приставать и мешают работать. По ее словам, некоторые встают прямо у стойки и начинают мастурбировать. Таким мужчинам она велит как минимум оставить чаевые или просто грубо прогоняет их. Также она пожаловалась, что иногда мужчины встают напротив и смотрят прямо на нее, пока занимаются сексом с другими женщинами.

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Сама барменша может участвовать в оргиях только по 15 минут за смену. А вот охранники клуба, по ее словам, каждый раз пользуются необыкновенно высоким спросом у посетительниц, и им это никто не запрещает.

Также в клубе работает «портье», в обязанности которого входит поддерживать чистоту: перестилать простыни на кроватях, убирать использованные презервативы и мыть пол. Он должен делать это очень быстро и незаметно.

Барменша рассказала, что несмотря на расслабленную атмосферу, людям бывает сложно решиться перейти непосредственно к кульминации секс-вечеринки. «Если в клубе много людей, у которых нет сексуального опыта или для них это первый опыт секс-вечеринок — а такое часто бывает — это драма уровня дискотеки в восьмом классе. Часто ситуацию спасает владелец клуба со своей девушкой. Потому что тут как с танцами: кто-то должен начать танцевать, и тогда все присоединятся», — объяснила она.

Ранее участники секс-вечеринок рассказали о важной разнице между ними. Они отличаются как по тематике, так и по строгости правил и уровню безопасности, что стоит учитывать новичкам.

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      Алиса Дмитриева
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