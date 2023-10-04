Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 4 октября 2023Из жизни

Участница секс-вечеринок рассказала о приятных слезах во время их посещения

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Участники секс-вечеринок рассказали о важной разнице между ними. Об этом пишет Allure.

Не все секс-вечеринки одинаковые. Они отличаются как по тематике, так и по строгости правил и уровню безопасности. Некоторые посвящены БДСМ и запрещают секс в любых формах, другие устраивают специально для свингерских пар и подразумевают групповой секс. Однако необходимым аспектом в любой из них остаются секс-позитивность и безопасность участников. При этом итогом участия необязательно становятся оргазмы — для многих людей это способ высвободить эмоции.

23-летняя Берди рассказала о своем опыте посещения БДСМ-вечеринки в Шотландии: «Там было много латекса, кожи и кружев. "Подземелье" было поделено на три части: в одном был диван, стена с кучей дилдо, клетка, скамья для спанкинга и огромный стол; в другом стояла машина для проникновения, скамья и БДСМ-игрушки [...]; третья была для тех, у кого медицинский фетиш». Девушка заявила, что опыт посещения этой вечеринки заставил ее иначе взглянуть на мир. «Люди вокруг обнимались, стонали, смеялись и плакали. Да — там было много приятных слез. Я плакала. Рыдала», — поделилась Берди.

Материалы по теме:
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020
Мое тело — их дело Азбука любви и секса в современной литературе
Мое тело — их делоАзбука любви и секса в современной литературе
4 октября 2018

29-летняя Сасс Sass (29, Canada) также рассказала о позитивном опыте участия в секс-вечеринке. Она отправилась на первую вечеринку в компании опытного свингера. Откровенность, с которой люди вели себя в компании незнакомцев, поразила ее, но не отвратила. Все увиденное очень возбудило женщину, и она даже позволила себе заняться мастурбацией в компании незнакомой женщины и ее мужа. Ее удивила собственная раскрепощенность, поскольку раньше она себя так не вела.

Ранее журналистка из Великобритании поделилось секретами приятных секс-вечеринок. Она посоветовала быть предельно честным с собой относительно своих ожиданий и предложила взять с собой кого-то хорошо знакомого.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила спикера в отставку. Кто и почему отстранил Маккарти?

    Стало известно о планах России ввести безвизовый режим с еще двумя странами

    Психотерапевт раскрыла способы вернуть угасший интерес к сексу

    Россиянин рассказал о семи годах борьбы за бренд из-за мема с Медведевым

    Участница секс-вечеринок рассказала о приятных слезах во время их посещения

    «Биг Мак» в России оказался самым дешевым среди всех стран «Большой двадцатки»

    Доктор Павлова назвала способный снизить риск депрессии продукт

    В Брянской области уничтожен украинский беспилотник

    В России появятся агрегаторы фермерской продукции

    Парень пригласил девушку из Tinder домой и был вынужден вызвать полицию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости