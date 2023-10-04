Участница секс-вечеринок рассказала о приятных слезах во время их посещения

Участники секс-вечеринок рассказали о важной разнице между ними. Об этом пишет Allure.

Не все секс-вечеринки одинаковые. Они отличаются как по тематике, так и по строгости правил и уровню безопасности. Некоторые посвящены БДСМ и запрещают секс в любых формах, другие устраивают специально для свингерских пар и подразумевают групповой секс. Однако необходимым аспектом в любой из них остаются секс-позитивность и безопасность участников. При этом итогом участия необязательно становятся оргазмы — для многих людей это способ высвободить эмоции.

23-летняя Берди рассказала о своем опыте посещения БДСМ-вечеринки в Шотландии: «Там было много латекса, кожи и кружев. "Подземелье" было поделено на три части: в одном был диван, стена с кучей дилдо, клетка, скамья для спанкинга и огромный стол; в другом стояла машина для проникновения, скамья и БДСМ-игрушки [...]; третья была для тех, у кого медицинский фетиш». Девушка заявила, что опыт посещения этой вечеринки заставил ее иначе взглянуть на мир. «Люди вокруг обнимались, стонали, смеялись и плакали. Да — там было много приятных слез. Я плакала. Рыдала», — поделилась Берди.

29-летняя Сасс Sass (29, Canada) также рассказала о позитивном опыте участия в секс-вечеринке. Она отправилась на первую вечеринку в компании опытного свингера. Откровенность, с которой люди вели себя в компании незнакомцев, поразила ее, но не отвратила. Все увиденное очень возбудило женщину, и она даже позволила себе заняться мастурбацией в компании незнакомой женщины и ее мужа. Ее удивила собственная раскрепощенность, поскольку раньше она себя так не вела.

Ранее журналистка из Великобритании поделилось секретами приятных секс-вечеринок. Она посоветовала быть предельно честным с собой относительно своих ожиданий и предложила взять с собой кого-то хорошо знакомого.