СКР возбудил дело из-за жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии

СКР возбудил дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии

В Якутии следователи возбудили дело из-за жесткой посадки вертолета Ми-2. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Дело возбуждено по части 1.1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») УК РФ.

Ранее стало известно, что 30 октября при взлете из Джарджана борт начал терять высоту и был вынужден совершить посадку в 335 километрах от села Жиганск. Все пять человек, находившиеся на борту, получили травмы различной степени тяжести.

В МЧС добавили, что на место происшествия прибыл вертолет Ми-8 АК «Полярные авиалинии». Всех пострадавших загрузили на воздушное судно и направили в Джарджан.