Выросло число пострадавших при жесткой посадке российского вертолета Ми-2

МЧС Якутии: при жесткой посадке вертолета Ми-2 пострадали пять человек

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Жиганском районе Якутии выросло до пяти человек. Об этом сообщило МЧС по Республике Саха в Telegram.

По информации ведомства, при взлете из Джарджана борт начал терять высоту и был вынужден совершить посадку в 335 километрах от села Жиганск. Все пять человек, находившиеся на борту, получили травмы различной степени тяжести.

В МЧС добавили, что на место происшествия прибыл вертолет Ми-8 АК «Полярные авиалинии». Всех пострадавших загрузили на воздушное судно и направили вДжарджана

О жесткой посадке вертолета Ми-2 в Якутии стало известно утром 30 октября. Изначально сообщалось о двух пострадавших.

Ранее под Вологдой потерпел крушение частный вертолет Robinson. На борту находились три человека, двоих из них госпитализировали, одного спасти не удалось.