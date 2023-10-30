Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в российском регионе
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. Об этом сообщил в понедельник, 30 октября, источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
Собеседник телеканала отметил, что все обстоятельства происшествия в российском регионе сейчас выясняются.
Как утверждает Telegram-канал «112», пострадали два человека. Всего на борту воздушного судна было пять граждан.
Власти Республики Саха информацию о случившемся пока не комментировали.
Ранее стало известно, что самолет «Боинг 777-300» совершил экстренную посадку в Красноярске из-за буйного пассажира.
Выяснилось, что 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из Приморских частей потребовал у стюардов открыть «пассажирскую дверь» самолета. Когда военнослужащий понял, что его требование не выполнят, он попытался ворваться в кабину пилотов.