Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в российском регионе

РЕН ТВ: вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. Об этом сообщил в понедельник, 30 октября, источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что все обстоятельства происшествия в российском регионе сейчас выясняются.

Как утверждает Telegram-канал «112», пострадали два человека. Всего на борту воздушного судна было пять граждан.

Власти Республики Саха информацию о случившемся пока не комментировали.

Ранее стало известно, что самолет «Боинг 777-300» совершил экстренную посадку в Красноярске из-за буйного пассажира.

Выяснилось, что 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из Приморских частей потребовал у стюардов открыть «пассажирскую дверь» самолета. Когда военнослужащий понял, что его требование не выполнят, он попытался ворваться в кабину пилотов.