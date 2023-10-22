Самолет совершил экстренную посадку из-за буйного российского военного

Борт совершил экстренную посадку в Красноярске из-за буйного военнослужащего

Российский самолет «Боинг 777-300» совершил экстренную посадку в Красноярске из-за буйного пассажира, который оказался военнослужащим. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По данным издания, инцидент произошел на рейсе из Владивостока в Москву в ночь на 22 октября. 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из Приморских частей потребовал у стюардов открыть «пассажирскую дверь» самолета. Когда военный понял, что его требование не выполнят, он попытался ворваться в кабину пилотов.

Командир воздушного судна принял решение доложить о проблеме на борту и совершил посадку на запасной аэродром в Красноярске. На земле мужчину сняли с рейса сотрудники полиции.

Ранее аэропорт Оренбурга имени Ю.А. Гагарина эвакуировали из-за гранаты в багаже одного из пассажиров. Сотрудники воздушной гавани нашли в багаже военного гранату Ф-1, однако прибывшие на место взрывотехники выяснили, что снаряд — это муляж. Военнослужащий объяснил, что купил гранату в своей части за 1,2 тысячи рублей в качестве сувенира.