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18:54, 10 сентября 2023Россия

Частный вертолет Robinson упал под Вологодой

Частный вертолет Robinson потерпел крушение под Вологдой

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Частный вертолет Robinson потерпел крушение под Вологдой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, вертолет летел над озером Воже и упал в воду при выполнении маневра.

На борту находились три человека, двое госпитализированы, одного спасти не удалось. Другие подробности о произошедшем и состоянии пассажиров вертолета не приводятся.

Ранее сообщалось, что российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море. Двух пилотов удалось спасти. Известно, что инцидент произошел 1 сентября примерно в 1,5 километра от береговой линии. По предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия.

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