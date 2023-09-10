Частный вертолет Robinson упал под Вологодой

Частный вертолет Robinson потерпел крушение под Вологдой

Частный вертолет Robinson потерпел крушение под Вологдой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, вертолет летел над озером Воже и упал в воду при выполнении маневра.

На борту находились три человека, двое госпитализированы, одного спасти не удалось. Другие подробности о произошедшем и состоянии пассажиров вертолета не приводятся.

Ранее сообщалось, что российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море. Двух пилотов удалось спасти. Известно, что инцидент произошел 1 сентября примерно в 1,5 километра от береговой линии. По предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия.