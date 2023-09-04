Российский разведывательный вертолет Ка-52 упал в Азовском море

Baza: вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море, пилоты спасены

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Издание утверждает, что двух пилотов удалось спасти. Известно, что инцидент произошел 1 сентября примерно в 1,5 километра от береговой линии. По предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия, а именно сильный туман в районе пролета.

29 августа вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области. Информацию об этом подтвердил глава Сосновского района российского региона Евгений Ваганов.

Впоследствии стало известно, что потерпевший крушение вертолет принадлежит ФСБ. Предварительно, Ми-8 упал во время тренировочного полета, вертолет отрабатывал маневр «взлет-посадка».