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14:31, 29 августа 2023Россия

Власти подтвердили крушение вертолета Ми-8 в Челябинской области

Глава Сосновского района подтвердил падение Ми-8 в Челябинской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Невар / ТАСС

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области, подтвердил глава Сосновского района российского региона Евгений Ваганов. Его цитирует ТАСС.

«Да», — сообщил Ваганов в ответ на вопрос о том, действительно ли произошло крушение воздушного судна.

Вертолет потерпел крушение рядом с поселком Прудный в Челябинской области во вторник, 29 августа. На его борту находились четыре человека, им не удалось спастись.

Впоследствии стало известно, что потерпевший крушение вертолет принадлежит ФСБ. Предварительно, Ми-8 упал во время тренировочного полета, вертолет отрабатывал маневр «взлет—посадка».

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    Анастасия Шейкина
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