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14:01, 29 августа 2023Россия

Вертолет Ми-8 упал в Челябинской области

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Челябинской области рядом с поселком Прудным потерпел крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На борту находились четыре человека. По предварительным данным, им не удалось спастись.

Другие подробности происшествия в настоящий момент не приводятся.

В конце июля сообщалось, что в Республике Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8. Причиной аварии названы электрические провода, которые помешали Ми-8 при заходе на посадку. По данным МЧС, десять человек пострадали, четверых спасти не удалось.

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    Варвара Кошечкина
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