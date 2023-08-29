Вертолет Ми-8 упал в Челябинской области

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области

В Челябинской области рядом с поселком Прудным потерпел крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На борту находились четыре человека. По предварительным данным, им не удалось спастись.

Другие подробности происшествия в настоящий момент не приводятся.

В конце июля сообщалось, что в Республике Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8. Причиной аварии названы электрические провода, которые помешали Ми-8 при заходе на посадку. По данным МЧС, десять человек пострадали, четверых спасти не удалось.