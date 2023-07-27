Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в российском регионе

При крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай шесть человек погибли, еще семь пострадали

При крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли шесть человек. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По информации источника агентства, еще семь человек пострадали при падении вертолета. Об их состоянии подробностей не приводится. Причиной аварии названы электрические провода, которые помешали Ми-8 при заходе на посадку.

Как сообщает Telegram-канал «112», при посадке на Алтае вертолет загорелся. Это произошло в селе Тюнгур.

Ранее на Кубани потерпел крушение истребитель Су-25. Штурмовик упал в Азовское море в районе Ейска, это произошло на глазах у местных жителей, которые в этот момент отдыхали на пляже. Пилот штурмовика погиб — он провел под водой десять минут. Врачи пытались реанимировать мужчину, но его не удалось спасти.