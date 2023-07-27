Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 27 июля 2023Россия

Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в российском регионе

При крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай шесть человек погибли, еще семь пострадали

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

При крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли шесть человек. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По информации источника агентства, еще семь человек пострадали при падении вертолета. Об их состоянии подробностей не приводится. Причиной аварии названы электрические провода, которые помешали Ми-8 при заходе на посадку.

Как сообщает Telegram-канал «112», при посадке на Алтае вертолет загорелся. Это произошло в селе Тюнгур.

Ранее на Кубани потерпел крушение истребитель Су-25. Штурмовик упал в Азовское море в районе Ейска, это произошло на глазах у местных жителей, которые в этот момент отдыхали на пляже. Пилот штурмовика погиб — он провел под водой десять минут. Врачи пытались реанимировать мужчину, но его не удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в российском регионе

    Финансист дал россиянам советы по управлению бюджетом

    Путин обвинил Запад в создании препятствий для поставок зерна

    Автозаправки начали торговать бензином себе в убыток

    В МЧС подтвердили гибель шести человек при крушении вертолета на Алтае

    Украинка с самыми большими скулами в мире испугала поклонников увеличением груди

    Ким Кардашьян вышла в свет с сумкой за 27 миллионов рублей

    ФСБ сообщила о 15-летнем приговоре двум украинским шпионам

    Африка попросила у Путина поддержки для членства в СБ ООН

    Раскрыта популярность чат-ботов среди россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости