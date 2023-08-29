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14:24, 29 августа 2023Силовые структуры

Стало известно о принадлежности ФСБ упавшего в Челябинской области вертолета

Упавший в Челябинской области вертолет принадлежит ФСБ
Начало событий в новости Вертолет Ми-8 упал в Челябинской области

Фото: Telegram-канал SHOT

Вертолет Ми-8, который упал в Челябинской области, принадлежит ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания Baza, пилоты во время тренировочного полета отрабатывали маневр «взлет — посадка». На борту находились три человека, никто не выжил.

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.

О крушении вертолета рядом с поселком Прудным стало известно ранее 29 августа.

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    Любовь Ширижик
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