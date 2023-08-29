Силовые структуры
Стало известно о принадлежности ФСБ упавшего в Челябинской области вертолета
Упавший в Челябинской области вертолет принадлежит ФСБ
Начало событий в новости Вертолет Ми-8 упал в Челябинской области
Вертолет Ми-8, который упал в Челябинской области, принадлежит ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания Baza, пилоты во время тренировочного полета отрабатывали маневр «взлет — посадка». На борту находились три человека, никто не выжил.
В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.
О крушении вертолета рядом с поселком Прудным стало известно ранее 29 августа.