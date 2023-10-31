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11:47, 31 октября 2023Бывший СССР

Украине предрекли снарядный голод

Полковник Матвийчук: интенсивность боевых действий ВСУ будет падать

Фото: Stringer / Reuters

Украину ждет дефицит снарядов калибра 155 миллиметров, расходуемых в огромном количестве, из-за того, что те же боеприпасы необходимы и Израилю. Это может привести к снижению интенсивности боевых действий ВСУ. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Украине требуется 20-25 тысяч этих снарядов ежесуточно. Это огромные эшелоны, машины и поезда, которые Запад уже не может обеспечить. Такие же огромные запросы сейчас и у Израиля. У этой страны нет снарядной промышленности, они закупали уже готовые боеприпасы в Германии, США, Голландии, Дании. И теперь перед Западом стоит вопрос, кому помогать. В первую очередь, конечно, Израилю», — сказал Матвийчук.

Такое решение, по мнению полковника, неизбежно приведет к снарядному голоду Вооруженных сил Украины (ВСУ): западные страны физически не смогут оперативно развернуть производства так, чтобы обеспечить необходимым сразу две страны, ведущие активные боевые действия.

«Думаю, мы будем наблюдать падение интенсивности ВСУ на запорожском и херсонском направлениях. Интенсивность постараются сохранить на донецком направлении, чтобы создать видимость активного ведения боевых действий», — допустил военный.

Ранее сообщалось, что двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США заявила, что знает о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у Вооруженных сил Украины и отметила, что они нужны и Израилю.

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