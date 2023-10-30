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23:51, 30 октября 2023Бывший СССР

Офис Зеленского раскрыл подробности переговоров с американскими конгрессменами

Офис Зеленского: в США знают о нехватке снарядов у ВСУ, они нужны Израилю

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Американские конгрессмены во время визита в Киев обсудили с Владимиром Зеленским и его командой первоочередные оборонные нужды украинской армии, сообщила пресс-служба президента страны.

Двухпартийная делегация Палаты представителей Конгресса США заявила, что знает о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отметила, что они нужны и Израилю.

США проинформировали о первоочередных потребностях ВСУ, раскрыли подробности переговоров в офисе Зеленского. «Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», — уточнил демократ от штата Иллинойс Майкл Куигли.

Ранее стало известно, что прежде всего Зеленский просит у Вашингтона поставить тактические ракеты и истребители.

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