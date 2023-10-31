Saut al-Iraq: Россия и Китай нанесут поражение США и создадут новый миропорядок

Россия и Китай нанесут поражение США на международной арене и создадут новый миропорядок, такое предсказание сделал обозреватель издания Saut al-Iraq Мухаммед Сабер.

«Америке остается только молиться, поскольку Россия и Китай планируют нарисовать новую карту мира», — отметил журналист, добавив, что Москва и Пекин намереваются сами распределить роли между игроками на мировой арене.

По словам Сабера, конфликт на Украине продемонстрировал неспособность США удержать статус мощнейшей силы в мире. Кроме того, из-за обострения на Ближнем Востоке позиции Вашингтона слабеют с каждым днем.

Израиль, несмотря на поддержку Соединенных Штатов, находится на грани катастрофы, и его граждане потеряли доверие к своим властям, заключил обозреватель.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Вашингтон не готов смириться с тем, что Россия принимает участие в решении мировых и региональных проблем, включая Ближний Восток, поэтому стремится не допустить этого.

