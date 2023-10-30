Путин отметил неготовность США допустить участие РФ в решении мировых проблем

Путин: США не готовы смириться с участием России в решении мировых проблем

Президент России Владимир Путин отметил, что Вашингтон не готов смириться с тем, что Россия принимает участие в решении мировых и региональных проблем, включая Ближний Восток, поэтому стремятся не допустить этого. По его словам, США искренне верят в свою исключительность, сообщает РИА Новости.

«Не добиваясь результатов на поле боя, (США) хотят расколоть нас, что касается России, изнутри ослабить и посеять смуту. Их также не устраивает какое-либо участие России в решении мировых и региональных проблем», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Вашингтон не устраивает, когда кто-либо предпринимает действия не по его указу. Путин добавил, что американцы верят в свою исключительность и вседозволенность.

Российский лидер выразил уверенность в том, что США не заинтересованы в мире на Святой земле, а хотят видеть продолжение хаоса на Ближнем Востоке, в связи с чем активно выступают против государств, которые настаивают на скорейшем мирном решении ситуации в секторе Газа.

Ранее Путин обратился с советом к тем, кто переживает за граждан Израиля. Он призвал этих людей расследовать работу ФБР, которое в настоящее время работает на Украине.