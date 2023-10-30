Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:49, 30 октября 2023Россия

Путин отметил неготовность США допустить участие РФ в решении мировых проблем

Путин: США не готовы смириться с участием России в решении мировых проблем
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин отметил, что Вашингтон не готов смириться с тем, что Россия принимает участие в решении мировых и региональных проблем, включая Ближний Восток, поэтому стремятся не допустить этого. По его словам, США искренне верят в свою исключительность, сообщает РИА Новости.

«Не добиваясь результатов на поле боя, (США) хотят расколоть нас, что касается России, изнутри ослабить и посеять смуту. Их также не устраивает какое-либо участие России в решении мировых и региональных проблем», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Вашингтон не устраивает, когда кто-либо предпринимает действия не по его указу. Путин добавил, что американцы верят в свою исключительность и вседозволенность.

Российский лидер выразил уверенность в том, что США не заинтересованы в мире на Святой земле, а хотят видеть продолжение хаоса на Ближнем Востоке, в связи с чем активно выступают против государств, которые настаивают на скорейшем мирном решении ситуации в секторе Газа.

Ранее Путин обратился с советом к тем, кто переживает за граждан Израиля. Он призвал этих людей расследовать работу ФБР, которое в настоящее время работает на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы

      Путин сравнил США с пауком

      Кадыров высказался о погромах и поисках евреев в Махачкале

      Путин заявил о плохой осведомленности кураторов Киева

      Силовики задержали 83 человека за участие в массовых беспорядках в Махачкале

      Задержаны двое подозреваемых в расправе над семьей из девяти человек в ДНР

      Путин заявил о борьбе России со злом на Украине

      Путин отреагировал на беспорядки в Махачкале фразой «мрази, да и только»

      Путин назвал ключ к решению ближневосточного конфликта

      Путин отметил неготовность США допустить участие РФ в решении мировых проблем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости