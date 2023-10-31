Стало известно о массовом переселении столичных белок в Арктику

Жительница Ямала заселила белками из Москвы город в арктической зоне

В парке города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе поселились белки из Москвы, преодолевшие расстояние в 3,5 тысячи километров. Об этом стало известно из публикации издания «Ямал1».

По данным портала, массовое переселение животных в Арктику состоялось благодаря инициативе жительницы Ямала, Оксаны Ермаковой, которая выдвинула предложение о восполнении популяции белок в этом городе и получила от властей финансирование.

Животных купили в столице, обеспечили их годовым запасом пищи, разместили на парковых деревьях домики, и лишь после этого выпустили на волю. Благодаря тому, что переселение проходило еще летом, грызуны успели адаптироваться к местным условиям и освоиться на новой территории. Лишь перед наступлением зимы зверьки заселились в подготовленные для них домики.

«Все у нас получилось, я считаю, мы пополнили популяцию этих животных, они выжили и прижились в условиях севера, несмотря на то, что все они "москвички"», — рассказала Ермакова.

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