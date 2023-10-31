69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
19:04, 31 октября 202369-я параллель

Стало известно о массовом переселении столичных белок в Арктику

Жительница Ямала заселила белками из Москвы город в арктической зоне

Фото: Unsplash

В парке города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе поселились белки из Москвы, преодолевшие расстояние в 3,5 тысячи километров. Об этом стало известно из публикации издания «Ямал1».

По данным портала, массовое переселение животных в Арктику состоялось благодаря инициативе жительницы Ямала, Оксаны Ермаковой, которая выдвинула предложение о восполнении популяции белок в этом городе и получила от властей финансирование.

Животных купили в столице, обеспечили их годовым запасом пищи, разместили на парковых деревьях домики, и лишь после этого выпустили на волю. Благодаря тому, что переселение проходило еще летом, грызуны успели адаптироваться к местным условиям и освоиться на новой территории. Лишь перед наступлением зимы зверьки заселились в подготовленные для них домики.

«Все у нас получилось, я считаю, мы пополнили популяцию этих животных, они выжили и прижились в условиях севера, несмотря на то, что все они "москвички"», — рассказала Ермакова.

Ранее сообщалось, что россиянин нашел на улице сову как у Гарри Поттера и не смог с ней расстаться.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Названы две версии попыток убрать из Госдумы любимого депутата Жириновского

      Спецслужбы Украины призвали найти не верящих в победу Киева

      Слуцкий отверг обвинения в попытке убрать из Думы любимого депутата Жириновского

      Певица Zivert рассказала о деталях своего райдера

      Под Ростовом объявили в розыск подозреваемого в подготовке теракта участника ИГ

      Стало известно о переходе 1,4 миллиона палестинцев на юг сектора Газа

      Тутберидзе высказалась о паузе в карьере Загитовой

      Адвокат рассказал о способах засудить человека за словесные оскорбления

      Ирина Шейк поделилась снимком в металлическом бюстгальтере

      Главного редактора «Октагон. Медиа» и его коллегу задержали по делу о клевете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости