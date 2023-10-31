Стало известно о росте стоимости концертов оставшихся в России артистов

Продюсер Шахиди: стоимость концертов оставшихся в России артистов выросла

Музыкальный продюсер Табриз Шахиди объяснил причины роста стоимости концертов оставшихся в стране российских исполнителей. Его слова приводит «Радиоточка НСН» в Telegram-канале.

По его мнению, в 2022 году новогодних корпоративов стало больше, чем во время пандемии. При этом лидирующие позиции заняли мероприятия, связанные с государством: форумы, выставки, городские события и большое количество фестивалей.

Шахиди добавил, что стоимость таких мероприятий выросла, так как увеличились гонорары отечественных артистов, а их коллеги покинули страну.

«Рост стоимости событий связан исключительно с ростом гонораров артистов из-за волатильности валют и исчезновением ряда топовых украинских артистов и артистов, не поддержавших свою родину. Среди них Светлана Лобода, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), группа "Би-2", Machete и другие», — отметил медиаменеджер.

Ранее стали известны гонорары звезд за выступления в новогоднюю ночь.