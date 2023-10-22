Раскрыты гонорары звезд за новогодние выступления

Гонорары Лепса и Киркорова за новогоднее шоу составили от 7 до 10 млн рублей

Стали известны гонорары звезд за выступления в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Самыми высокооплачиваемыми артистами являются Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста и Полина Гагарина, стоимость концерта которых в Новый год варьируется от 7 до 10 миллионов рублей.

Такие артисты, как Николай Басков, SHAMAN, Сергей Лазарев, Дима Билан, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Анна Asti, Михаил Шуфутинский, Zivert, группы «Руки Вверх!» и «Дискотека Авария» зарабатывают за выступление на новогоднем корпоративе от 3,5 до 5 миллионов рублей.

Гонорары Любови Успенской, Клавы Коки, Сосо Павлиашвили, Лолиты, Дмитрия Маликова, Ирины Дубцовой и певицы МакSим составляют от 2 до 3 миллионов.

По словам продюсера Ильи Саглиани, бронирование звезд на новогодние корпоративы начинается с середины октября. Он добавил, что большим спросом пользуются звезды девяностых и нулевых годов, а также исполнители, придерживающиеся патриотической позиции.

Ранее российский концертный организатор и продюсер Сергей Лавров рассказал, что украинская и советская эстрадная певица София Ротару требовала отдельный вагон в поезде во время гастролей.