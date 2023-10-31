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20:28, 31 октября 2023Путешествия

Стюардесса пристыдила блогершу за откровенный наряд и была обругана в сети

Стюардесса пристыдила звезду TikTok за откровенный наряд и была обругана в сети

Кадр: @maybejacy / TikTok

Звезда TikTok пожаловалась на унизившую ее во время посадки на самолет стюардессу и получила поддержку подписчиков. Блогерша опубликовала соответствующий ролик в соцсети, на что обратило внимание издание The Sun.

По словам Джейси, бортпроводница отвела ее в сторону и попросила прикрыться, поскольку наряд девушки показался ей чересчур открытым. Пассажирка была в розовом корсете, который открывал только плечи. Она отказалась одеваться, заметив, что большинство людей в самолете тоже обнажены из-за жары. На сторону девушки встал и незнакомый попутчик, сидевший рядом.

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Джейси заявила, что чувствует себя униженной. Она добавила, что чуть не расплакалась во время спора с членом экипажа. Подписчики в свою очередь обругали поведение стюардессы, заметив, что подобные правила дресс-кода применяются только к женщинам.

Ранее Муччи сняла видео вместе с подругой Висмарой Мартиной напротив Колизея. Девушки также позировали на фоне достопримечательности в откровенных нарядах — корсетах и мини-юбках.

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      Зарина Дзагоева
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