Модели сняли видео в секс-костюмах у достопримечательности и вызвали гнев в сети

Две итальянские модели сняли откровенное видео напротив Колизея в Риме

Две итальянки устроили откровенную съемку напротив Колизея в Риме и вызвали гнев пользователей сети. Соответствующее видео опубликовано в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что модели Алексис Муччи (Alexis Mucci) и Висмара Мартина (Vismara Martina) надели откровенные корсеты, которые едва прикрывали грудь, и черные мини-юбки. Они позировали около популярной достопримечательности, демонстрируя свою фигуру и привлекая внимание проходящих мимо туристов.

Публикация разгневала некоторых пользователей сети, и многие принялись критиковать поведение девушек. «Подвиньтесь, вы портите вид на Колизей», — написал один из комментаторов.

Тем не менее нашлись и те, кто оценил наряды моделей — юзеры вызвались быть гидами для моделей и назвали их потрясающими.

Ранее Муччи уже устраивала откровенную фотосессию у Колизея в июне 2023 года. Девушка и другая модель, украинка Луиза Ховански (Louisa Khovanski), сделали снимки топлес, их бюст прикрывали только подтяжки. Тогда моделей тоже раскритиковали за непристойное поведение в комментариях.

Ранее бразильскую модель и блогершу Кине Чан не пустили на авиарейс из-за откровенного наряда. На девушке было черное бикини, туфли на высоких каблуках и синий аниме-парик.