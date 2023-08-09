Модель выгнали с рейса за откровенный киберпанк-наряд

Бразильскую модель Кине-чан не пустили в самолет из-за откровенного наряда

Бразильскую модель и блогершу Кине-чан не пустили на авиарейс из-за откровенного наряда. Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

21-летняя инфлюенсерша Кине-чан готовилась к посадке в бразильском аэропорту Навегантис. Она планировала посетить тематическое мероприятие и оделась как Ребекка, героиня видеоигры «Киберпанк: Бегущие по краю». На девушке были откровенное черное бикини, босоножки на высоких каблуках и синий аниме-парик.

Неподобающий наряд возмутил сотрудников аэропорта. Девушку выгнали и попросили переодеться. Кине-чан рассказала, что так сильно опаздывала на рейс, что даже не успела бы надеть брюки и футболку. В итоге блогерша пропустила самолет.

Ранее россиянку отказались пускать в самолет из-за другого необычного аутфита: она попыталась пройти на борт с детским горшком на голове. Оказалось, что он не поместился в калибратор. Женщина не захотела доплачивать за негабаритный багаж и попыталась пронести горшок на себе.