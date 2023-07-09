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13:59, 9 июля 2023Путешествия

Россиянка попыталась пройти в самолет с горшком на голове и попала на видео

Пассажирка Utair отказалась платить за провоз детского горшка и надела его на голову

Пассажирка попыталась пройти в самолет российской авиакомпании Utair с детским горшком на голове и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Во время посадки на рейс между представителем перевозчика и россиянкой произошел конфликт. Сотрудница попросила положить горшок в калибратор.

Отмечается, что его габариты не подошли под норматив, однако пассажирка отказалась за него платить и предложила провезти его другим способом — она решила надеть горшок себе на голову, как шляпу.

Более того, возмущенная женщина разрешила работнице аэропорта сфотографировать ее «для отчетности». По данным источника, в итоге пассажирке пришлось оставить горшок в авиагавани, поскольку платить за его перевозку оказалось финансово невыгодно.

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    Фариза Бацазова
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