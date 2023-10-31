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14:53, 31 октября 2023Экономика

Темпы роста цен в Европе резко замедлились

Инфляция в еврозоне упала до 2,9 процента по итогам октября

Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

По итогам октября темпы роста потребительских цен в еврозоне упали до минимального более чем за два года уровня в 2,9 процента. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

Таким образом, к началу ноября 2023 года еврозона смогла приблизиться к целевому значению в два процента, установленному руководством Европейского центробанка (ЕЦБ). За последний месяц темпы роста потребительских цен в регионе замедлились на 1,4 процента.

Официальные данные по инфляции в еврозоне оказались ниже ожиданий опрошенных агентством аналитиков, которые предполагали увеличение потребительских цен в регионе на 3,1 процента в годовом выражении. Что касается ВВП еврозоны, то он сократился на 0,1 процента по итогам октября, заключили в статистическом ведомстве ЕС.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне снижаются не первый месяц. Так, по итогам сентября годовая инфляция в регионе оказалась на уровне 4,3 процента, а в августе находилась на отметке в 5,2 процента. Эксперты связывали подобную динамику во многом со снижением стоимости энергоносителей.

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      Анатолий Акулов
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