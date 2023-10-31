Солдат нацбата ВСУ Ябчанка допустил крах Украины, если все не пойдут на войну

Член нацбата Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка допустил, что Украина может исчезнуть в результате конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью каналу «Эспрессо», опубликованном на YouTube.

Ябчанка предрек крах Украины и допустил, что это произойдет, если все граждане не станут участвовать в конфликте с Россией.

«Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», — заявил солдат.

Военный призвал украинцев постоянно держать в голове мысль о тотальной мобилизации и участвовать в боевых действиях если не напрямую, то финансово.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев допустил исчезновение Украины как государства. «Чем все завершится, ясно уже сейчас: бесславным поражением Киева», — отметил он.