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05:43, 31 октября 2023Бывший СССР

Раненый солдат нацбата ВСУ предрек исчезновение Украины

Солдат нацбата ВСУ Ябчанка допустил крах Украины, если все не пойдут на войну
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Член нацбата Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка допустил, что Украина может исчезнуть в результате конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью каналу «Эспрессо», опубликованном на YouTube.

Ябчанка предрек крах Украины и допустил, что это произойдет, если все граждане не станут участвовать в конфликте с Россией.

«Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», — заявил солдат.

Военный призвал украинцев постоянно держать в голове мысль о тотальной мобилизации и участвовать в боевых действиях если не напрямую, то финансово.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев допустил исчезновение Украины как государства. «Чем все завершится, ясно уже сейчас: бесславным поражением Киева», — отметил он.

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      Марина Совина
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