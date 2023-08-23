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00:34, 23 августа 2023Россия

Медведев допустил исчезновение Украины как государства

Зампред Совбеза России Медведев допустил исчезновение Украины как государства
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Aleksey Nikolskyi / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для «АиФ» в очередной раз допустил, что Украина может исчезнуть как государство по окончании военного конфликта.

«Чем все завершится, ясно уже сейчас: бесславным поражением Киева. А в будущем — вполне вероятно — исчезновением искусственно созданного на обломках Союза ССР государства Украина с политической карты мира», — заявил он.

Политик также подчеркнул, что после того, как военный конфликт закончится, со сцены также «позорно уйдут кровавые клоуны», которые сейчас находятся в правительстве Украины и провоцируют дальнейшее продолжение боевых действий.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Западу нужно изменить стратегию по Украине, поскольку Киев не смог добиться успехов в противостоянии с Россией.

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    Марина Совина
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