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23:53, 22 августа 2023Россия

В Крыму предсказали смену стратегии Запада по Украине

Глава парламента Крыма Константинов: Западу нужна новая стратегия по Украине

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Звезда» заявил, что Западу нужно изменить стратегию по Украине, поскольку Киев не смог добиться успехов в противостоянии с Россией.

«Понимание того, что Россию не сломить, что ничего у них не получится, я абсолютно убежден, у коллективного Запада сформировалось. Еще не выработана новая стратегия по Украине альтернативная, но это впереди», — предсказал он, указав, что западные союзники испытывают охлаждение к киевским властям.

Константинов добавил, что конфликт на Украине преодолел те временные рамки, когда Киев мог рассчитывать на успех. Он также указал, что территория страны была плацдармом для провокаций и нападений на Крым, поэтому исходом спецоперации, по его мнению, станет лишение подобного потенциала у любого государственного образования, которое сформируется на украинской территории.

Наиболее приемлемым сценарием парламентарий назвал югославский вариант с разделением Украины на несколько частей.
Константинов также назвал незаконным и противоречащим Конституции Советского Союза указ о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году.

Ранее член Совета Федерации Ольга Ковитиди пообещала, что угрозы Киева уничтожить все российское в Крыму получат ответ. Она подчеркнула, что неосмотрительные слова украинских руководителей вынуждают Россию расширять рамки специальной военной операции.

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    Марина Совина
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