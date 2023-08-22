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22:24, 22 августа 2023Россия

В Совфеде пообещали ответ на угрозы Киева уничтожить все российское в Крыму

Сенатор Ковитиди: угрозы Киева уничтожить все российское в Крыму получат ответ
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди пообещала, что угрозы Киева уничтожить все российское в Крыму получат ответ. Ее слова приводит РИА Новости.

Таким образом сенатор отреагировала на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о новых ударах по полуострову «на днях».

Ковитиди подчеркнула, что неосмотрительные слова Киева вынуждают Россию расширять рамки специальной военной операции, поскольку постоянные угрозы не могут оставаться без ответа.

«Народ Украины, Украину, вернее, то, что от нее еще осталось, надо спасать», — сказала сенатор, указав, что государство усилиями США и их сторонников превращено в страну, представляющую серьезную опасность для всей Европы.

Ковитиди добавила, что Владимир Зеленский не вечный президент Украины, по ее мнению, после него придут другие люди, которые «станут плечом к плечу с Россией».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост, которая произошла 12 августа. Таким образом украинские войска отвечают на действия России, добавил он.

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    Марина Совина
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