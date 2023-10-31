Три европейские страны решили отправить гумпомощь в сектор Газа

Британия, Нидерланды и Франция разрабатывают планы по отправке гумпомощи в Газу

Британия, Нидерланды и Франция разрабатывают планы по отправке гумпомощи в Газу. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что идею озвучил президент Франции Эммануэль Макрон и исполняющий премьер-министра Нидерландов Марк Рютте во время визитов в Израиль. Великобритания также поддержала данную инициативу. Макрон во время телефонного разговора обсудил ее с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

По словам исполняющей обязанности министра обороны Нидерландов Кайсы Олленгрен, страны рассматривают для доставки помощи морской путь.

«Мы знаем, что Франция уже отправила одно судно в целях оказания медицинской помощи. Мы и наши многочисленные страны-партнеры присутствуем на Кипре в военном плане», — сказала она.

При этом, издание обращает внимание, что схема оказания помощи может не дойти до реализации. Пока непонятно, согласится ли еврейское государство с подобным планом.