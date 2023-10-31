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04:42, 31 октября 2023Интернет и СМИ

Американских политиков призвали раскрыть правду про Зеленского

Журналистка Оуэнс призвала политиков США сказать правду про Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Политикам в США следует сказать правду про Украину и ее президента Владимира Зеленского. Об этом написала журналистка Кэндис Оуэнс в социальной сети X.

По словам журналистки, когда американские власти заявляют о выполнении миссии по «распространению демократии», как они высказывались об Афганистане, то это касается Украины.

«Зеленский — коррумпированный диктатор. Перестаньте притворяться, что мы защищаем там демократические принципы. Маски падают повсюду. Я просто больше не понимаю, кому и для чего лгут наши политики», — призвала она.

Журналистка критикует президента Украины не в первый раз. Ранее она назвала манеру Зеленского надевать одежду в стиле милитари пропагандистским трюком.

Ранее Оуэнс высмеяла Зеленского из-за его манеры носить одежду милитари-стиля во время встреч на высоком уровне. По ее мнению, все «геройские вещи» украинский политик делает с деньгами американских налогоплательщиков.

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      Марина Совина
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