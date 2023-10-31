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09:45, 31 октября 2023Мир

ЦАХАЛ обстрелял Западный берег реки Иордан

ЦАХАЛ: израильские военные взорвали дом замглавы политбюро ХАМАС в Аруре
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла Западный берег реки Иордан и взорвала дом заместителя главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури. Видеоролик с кадрами взрыва опубликовали в Telegram.

На запись видно, как ракета прилетает в дома замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в палестинском городе Арура. По сообщениям военных, дом шейха был захвачен, но о его состоянии пока что ничего неизвестно.

Представители ЦАХАЛ также заявили, что за сутки израильская армия поразила около 300 объектов ХАМАС, включая ракетные пусковые установки и расположение бойцов в туннелях.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вступлении операции Израиля в секторе Газа в третью фазу. По его словам, она включает в себя расширение наземных операций на территории анклава, а также усилия по освобождению заложников, находящихся в плену у ХАМАС.

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      Дарья Балацкая
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