Турция раскритиковала сторонников конфликта в Газе

Эрдоган раскритиковал страны, поддерживающие действия Израиля в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны, которые поддерживают действия Израиля в секторе Газа. Свое мнение он высказал, выступая с обращением к нации после заседания кабинета министров, передает РИА Новости.

Турецкий лидер заявил, что страны, называющие себя «колыбелью демократии и прав человека, открыто поддерживают бойню в секторе Газа». По его словам, Израиль «утратил государственный разум», и его действия должны быть остановлены как можно скорее.

По его словам, жертвами атак Израиля на гражданское население на данный момент стали 8500 палестинцев, в основном это младенцы, дети и женщины.

Также президент Турции указал на разрушение значительной части зданий в Газе. «Жители Газы, у которых три недели назад были отключены электричество, вода, нет топлива и продуктов питания, гибнут от голода и сильных бомбардировок. К сожалению, страны, называющие себя колыбелью демократии и прав человека, открыто поддерживают эту бойню… Мы будем защищать права невинных людей в Газе на всех площадках до конца», — заявил Эрдоган.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности в секторе Газа, совершаемых при поддержке Запада и США.