Эрдоган захотел судить военных преступников Израиля

Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях в Газе при поддержке Запада и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности в секторе Газа, совершаемые при поддержке Запада и США. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что Турция вместе с неназванными партнерами ведет работу, чтобы «каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, предстал перед законом».

Ранее ️Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником и уже ведется соответствующая работа. Он также назвал страну оккупантом.

Кроме того, турецкий президент предупредил Запад о возможной войне на религиозной почве, надев на митинге шарф в цветах палестинского флага.