Президент Турции Эрдоган пригрозил Западу войной «креста с полумесяцем»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Запад о возможной войне на религиозной почве. Об этом он заявил в ходе митинга в Стамбуле, организованном в поддержку Палестины, передает РИА Новости.

«Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте — этот народ не умер, он крепко стоит на ногах. Мы преисполнены решимости», — сказал он.

Во время выступления турецкий лидер надел шарф в цветах палестинского флага.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником из-за «резни в секторе Газа». По его словам, уже ведется соответствующая работа.