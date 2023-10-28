Эрдоган заявил о намерении объявить Израиль военным преступником

Эрдоган: Турция объявит Израиль военным преступником

️Турция объявит Израиль военным преступником, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, уже ведется соответствующая работа.

«Израиль, как ты оказался тут? Как ты сюда попал? Ты оккупант. Запад тебе чем-то обязан. А мы тебе ничем не обязаны. (...) Каждая страна имеет право на самозащиту, но где справедливость? В Газе происходит резня», — заявил президент Турции.

Вечером 28 октября Эрдоган приехал на многотысячный митинг в поддержку Палестины, который проходит в Стамбуле в аэропорту Ататюрка. Он надел шарф с флагами Турции и Палестины.

Ранее Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа. Он отметил, что постоянные бомбардировки Газы снова нацелены на женщин, детей и невиновных местных жителей. Это углубляет гуманитарный кризис. Поэтому страна должна прекратить атаки.