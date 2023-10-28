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10:33, 28 октября 2023Мир

Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из состояния безумия

Эрдоган призвал Израиль выйти из состояния безумия и прекратить атаки на Газу

Фото: Rizek Abdeljawad / Xinhua / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что постоянные бомбардировки Газы снова нацелены на женщин, детей и невиновных местных жителей. Это углубляет гуманитарный кризис. Поэтому страна должна прекратить атаки.

Кроме того, Эрдоган заявил, что приглашает всех своих братьев и сестер в аэропорт Стамбула имени Ататюрка на большой палестинский митинг. «Мы усилим наши призывы и громко заявим, что мы вместе с палестинским народом выступаем против израильского гнета», — объявил президент.

Ранее Эрдоган сказал, что западные страны несут часть ответственности за гуманитарную ситуацию в секторе Газа, потому что они не призывают к прекращению огня. Он назвал резней и варварством происходящее в секторе Газа. Турецкий лидер отметил, что действия Израиля уже давно перестали быть самообороной.

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      Екатерина Кашурникова
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