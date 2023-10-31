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08:20, 31 октября 2023Россия

В аварии со школьным автобусом в российском регионе пострадали семь человек

В Башкирии семь человек пострадали при аварии со школьным автобусом

Фото: Pixabay

В Башкирии на объездной дороге произошло ДТП с участием школьного автобуса, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает республиканское управление МЧС в Telegram-канале.

Предварительно, школьный автобус столкнулся с Lada на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. Внутри школьного автобуса находились десять детей в возрасте от 13 до 14 лет — они ехали на конкурс вместе с сопровождающим.

«3 девочек из автобуса и 4 взрослых из Ларгуса увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте. Розлива топлива нет, деблокирование не требуется», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что причиной аварии мог стать выезд на встречную полосу водителем автомобиля Lada.

Ранее на трассе ЕкатеринбургТюмень в Свердловской области столкнулись школьный автобус и грузовой автомобиль. Предварительно, водитель грузового авто уснул за рулем, из-за чего столкнулся с впереди идущим школьным автобусом «ПАЗ». Внутри автобуса находились девять детей, которые направлялись в школу, их доставили до образовательного учреждения резервным транспортом.

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      Анастасия Шейкина
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