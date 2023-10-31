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15:54, 31 октября 2023Мир

В Британии палестинский активист запустил покрашенных мышей в «Макдоналдс»

Покрашенных в цвета флага Палестины мышей запустили в «Макдоналдс» в Британии

Фото: Shahbaz Ali / Unsplash

Сторонник Палестины запустил в один из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в Бирмингеме на западе Британии десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага. Об этом сообщает Evening Standard.

«Активист выпустил живых мышей, покрашенных в цвета флага Палестины, в одном из филиалов "Макдоналдса" в Бирмингеме», — говорится в статье. Отмечается, что ролик с произошедшим в ресторане был опубликован в социальной сети TikTok, однако на следующие сутки аккаунт автора был удален.

Сообщается, что на кадрах видно, как неизвестный мужчина достает из багажника машины коробку с покрашенными мышами, заходит в «Макдоналдс» и выпускает животных. Затем он выходит из заведения, скандируя призывы к освобождению Палестины.

Активист также призвал к бойкоту брендов, поддерживающих Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Издание предполагает, что эта акция протеста связана с решением «Макдоналдса» предоставить израильским военным тысячи бесплатных обедов.

Ранее в американском Вашингтоне активисты вышли на акцию с призывом прекратить огонь в секторе Газа. Уточняется, что прилегающие улицы были перекрыты для движения транспорта, а также присутствие полиции около Белого дома было усилено.

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      Дарья Балацкая
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