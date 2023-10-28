Активисты вышли к Белому дому с призывом прекратить огонь в секторе Газа

РИА: в Вашингтоне активисты вышли на акцию с призывом прекратить огонь в Газе

Сотни активистов собрались у Белого дома в столице США Вашингтоне с призывами прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что прилегающие улицы перекрыты для движения транспорта, также усилено присутствие полиции. По данным агентства, акция началась в 13:00 по местному времени (20:00 по московскому). Митингующие до сих пор подходят к Белому дому.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября объявил о начале второго этапа войны. Его целью политик назвал уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.