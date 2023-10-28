Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:18, 28 октября 2023Мир

Активисты вышли к Белому дому с призывом прекратить огонь в секторе Газа

РИА: в Вашингтоне активисты вышли на акцию с призывом прекратить огонь в Газе

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Сотни активистов собрались у Белого дома в столице США Вашингтоне с призывами прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что прилегающие улицы перекрыты для движения транспорта, также усилено присутствие полиции. По данным агентства, акция началась в 13:00 по местному времени (20:00 по московскому). Митингующие до сих пор подходят к Белому дому.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября объявил о начале второго этапа войны. Его целью политик назвал уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы полны решимости». Эрдоган пригрозил Западу войной «креста с полумесяцем»

      Тренер «Барселоны» объяснил поражение от «Реала»

      Нетаньяху обвинил Иран в финансировании ХАМАС

      В Палестине сообщили об отказе Израиля включить мобильную связь в секторе Газа

      Стали известны подробности принятия решения об израильской операции в Газе

      Мастер спорта России Иван Денисов погиб в зоне СВО

      В ХАМАС заявили о готовности к немедленному обмену пленными с Израилем

      Иран отказался выполнять требования США по конфликту Израиля и Палестины

      Стало известно о растущем беспокойстве в Европе из-за нового сигнала Путина

      Иран заявил о непричастности к атаке ХАМАС на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости