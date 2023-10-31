В ХАМАС опровергли освобождение Израилем пленной военнослужащей

ХАМАС: израильские военные не смогли освободить ни одного заложника

Палестинское движение ХАМАС опровергло освобождение Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) израильской военнослужащей, находящейся в заложниках. Об этом сообщил представитель бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые считаются военным крылом движения, Абу Обейда, передает РИА Новости.

По его словам, Израилю не удалось освободить ни одного пленного. «Мы опровергаем, что противник смог добраться до кого-либо из пленных, находящихся у бригад "Аль-Кассам"», — заявил Обейда.

Ранее ЦАХАЛ заявил об освобождении израильской военнослужащей Ори Мегидиш, взятой в заложники ХАМАС. Сообщалось, что ее смогли освободить в ходе наземной операции в секторе Газа.