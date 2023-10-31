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21:50, 31 октября 2023Мир

В ХАМАС опровергли освобождение Израилем пленной военнослужащей

ХАМАС: израильские военные не смогли освободить ни одного заложника
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Палестинское движение ХАМАС опровергло освобождение Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) израильской военнослужащей, находящейся в заложниках. Об этом сообщил представитель бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые считаются военным крылом движения, Абу Обейда, передает РИА Новости.

По его словам, Израилю не удалось освободить ни одного пленного. «Мы опровергаем, что противник смог добраться до кого-либо из пленных, находящихся у бригад "Аль-Кассам"», — заявил Обейда.

Ранее ЦАХАЛ заявил об освобождении израильской военнослужащей Ори Мегидиш, взятой в заложники ХАМАС. Сообщалось, что ее смогли освободить в ходе наземной операции в секторе Газа.

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      Марина Совина
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