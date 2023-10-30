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20:08, 30 октября 2023Мир

Плененную ХАМАС израильскую военнослужащую освободили

ЦАХАЛ освободила военнослужащую Израиля, попавшую в заложники к ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: @ori_megidish_

Военнослужащую Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Мегидиш, взятую в заложники радикальным палестинским движением ХАМАС, освободили в ходе израильской наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

«Ори Мегидиш была освобождена во время наземных операций Армии обороны Израиля», — говорится в публикации. Отмечается, что военнослужащая чувствует себя хорошо и уже встретилась со своей семьей после прохождения медицинской проверки.

Ранее боевики радикального палестинского движения ХАМАС опубликовали видео, на котором три израильские заложницы обвинили премьер-министра Биньямина Нетаньяху и правительство Израиля в эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября и потребовали своего освобождения в обмен на освобождение заключенных палестинцев.

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      Глеб Бажуткин
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