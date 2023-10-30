Три израильские заложницы потребовали своего освобождения в обмен на палестинцев

ХАМАС: израильские заложницы обвинили Нетаньяху и потребовали освобождения

Три израильские заложницы обвинили премьер-министра Биньямина Нетаньяху и правительство Израиля в эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября и потребовали своего освобождения в обмен на освобождение заключенных палестинцев. Видеоролик с пленницами опубликовали боевики радикального палестинского движения ХАМАС в Telegram.

Одна из заложниц сообщает, что они находятся в плену уже 23 дня. Видео было записано на следующий день после пресс-конференции Нетаньяху, прошедшей в субботу, 28 октября.

Заложницы обвинили правительство Израиля в том, что оно не спасло своих граждан при нападении боевиков ХАМАС. «Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!» — обращается женщина к израильскому лидеру.

Ранее МИД Израиля подтвердил уход из жизни самой известной заложницы ХАМАС Шани Лук.