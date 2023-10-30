Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 30 октября 2023Мир

Три израильские заложницы потребовали своего освобождения в обмен на палестинцев

ХАМАС: израильские заложницы обвинили Нетаньяху и потребовали освобождения

Три израильские заложницы обвинили премьер-министра Биньямина Нетаньяху и правительство Израиля в эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября и потребовали своего освобождения в обмен на освобождение заключенных палестинцев. Видеоролик с пленницами опубликовали боевики радикального палестинского движения ХАМАС в Telegram.

Одна из заложниц сообщает, что они находятся в плену уже 23 дня. Видео было записано на следующий день после пресс-конференции Нетаньяху, прошедшей в субботу, 28 октября.

Заложницы обвинили правительство Израиля в том, что оно не спасло своих граждан при нападении боевиков ХАМАС. «Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!» — обращается женщина к израильскому лидеру.

Ранее МИД Израиля подтвердил уход из жизни самой известной заложницы ХАМАС Шани Лук.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы. Что о них известно и почему они так популярны?

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      В центре российского города расстреляли автомобиль из-за семейных споров

      Хозяин спас собаку от напавшей на нее пумы

      Тренер рассказал о влиянии тюрьмы на карьеру Кокорина

      В ВТО раскрыли главный риск для мировой экономики от войны в Израиле

      Израиль ликвидировал командиров ХАМАС в ходе наземной операции

      Полковник назвал цель «смарт-мобилизации» на Украине

      Летевший в Европу самолет вынужденно сел в Узбекистане из-за пьяного дебошира

      ОМОН задержал рэпера и друга Oxxxymiron после драки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости