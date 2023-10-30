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14:08, 30 октября 2023Мир

В Газе умерла самая известная заложница ХАМАС. Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир

МИД Израиля подтвердил смерть самой известной заложницы ХАМАС Шани Лук

Фото: Ammar Awad / Reuters

Гражданка Германии Шани Лук, захваченная в плен боевиками ХАМАС, умерла. Об этом сообщила ее мать немецкому телеканалу N-TV.

22-летняя Лук стала самой известной заложницей палестинских боевиков после того, как кадры с ее похищением облетели весь мир. На них девушка с переломанными ногами лежит без сознания в кузове пикапа лицом вниз, ее затылок в крови. Палестинские радикалы положили на нее ноги, один из боевиков держал ее за волосы.

МИД Израиля официально подтвердил смерть девушки.

Шани, которую террористы ХАМАС похитили с музыкального фестиваля, подвергли пыткам и выставили напоказ в секторе Газа, пережила непостижимые ужасы. Наши мысли и молитвы — с друзьями и семьей Шани, переживающими этот невообразимый кошмар

МИД Израиля

10 октября мать девушки Рикарда Лук сообщала, что боевики вышли с ней на связь. Они рассказали, что Шани жива и находится в больнице в Газе в тяжелом состоянии с травмой головы.

Шани Лук похитили на музыкальном фестивале вместе с другими иностранцами

Гражданка Германии Шани Лук была похищена во время нападения ХАМАС на участников фестиваля электронной музыки Universo Paralello в пустыне на юге Израиля, вблизи границы с сектором Газа. Позже на месте проведения фестиваля было найдено около 260 тел его участников.

17 октября, Тель Авив. Друзья захваченной в плен Шани Лук проводят митинг во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца

17 октября, Тель Авив. Друзья захваченной в плен Шани Лук проводят митинг во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца

Фото: Michael Kappeler / Getty Images

Ранее в правительстве Израиля сообщили, что 138 заложников ХАМАС имеют иностранные паспорта, среди них 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, 6 французов и минимум 6 россиян. Всего, согласно последним данным израильской стороны, число удерживаемых в секторе Газа израильских пленных составляет не менее 230 человек.

ХАМАС уже освободил четверых пожилых заложников «по убедительным гуманитарным причинам», ранее боевики также отпустили двух гражданок США.

Представители ХАМАС приезжали в Москву на переговоры об освобождении пленных россиян

26 октября член политбюро палестинской группировки ХАМАС Абу Марзу посетил Москву в рамках переговоров по освобождению российских заложников, а также эвакуации россиян из сектора Газа.

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Израиль также ведет переговоры с ХАМАС по освобождению заложников. Однако, как сообщают СМИ, после решения Тель-Авива расширить наземную операцию в секторе Газа в ночь на субботу прогресс в переговорах замедлился. В процессе дипломатического урегулирования задействованы Катар и представитель Госдепа США.

29 октября Израиль направил войска и танки в северную часть сектора Газа. По данным источников в израильском правительстве, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) изменила планы массированного вторжения и выбрала более осторожный подход, поэтому наземная операция в Газе может продлиться до полугода.

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      Ксения Богачева
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