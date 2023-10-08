Тела 260 посетителей музыкального фестиваля обнаружили в Израиле

i24: тела 260 посетителей фестиваля обнаружили в Израиле после атаки ХАМАС

Не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля обнаружили на юге Израиля после атаки ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA.

Мероприятие проходило 6-7 октября в пустыне в кибуце (коммуне) Реим, расположенном недалеко от границы с сектором Газа. Боевики атаковали фестиваль в субботу утром.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».