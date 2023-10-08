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22:59, 8 октября 2023Мир

Тела 260 посетителей музыкального фестиваля обнаружили в Израиле

i24: тела 260 посетителей фестиваля обнаружили в Израиле после атаки ХАМАС

Фото: Reuters

Не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля обнаружили на юге Израиля после атаки ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA.

Мероприятие проходило 6-7 октября в пустыне в кибуце (коммуне) Реим, расположенном недалеко от границы с сектором Газа. Боевики атаковали фестиваль в субботу утром.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

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