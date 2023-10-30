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15:17, 30 октября 2023Мир

Самую известную заложницу ХАМАС обезглавили

Президент Израиля Герцог заявил, что похищенную ХАМАС немку Шани Лук обезглавили
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что самую известную заложницу ХАМАС Шани Лук обезглавили. Его слова о похищенной девушке приводит Welt.

«Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», — заявил глава государства.

Уточняется, что 22-летняя немка пропала без вести после нападения ХАМАС. По словам президента, около 40 тел до сих пор не опознаны.

Ранее МИД Израиля подтвердил гибель гражданки Германии, похищенной боевиками во время атаки радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. До этого мать девушки Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам RTL и NTV сообщила о ее гибели.

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      Виктория Кондратьева
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