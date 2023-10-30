Стало известно о гибели немецкой заложницы ХАМАС Шани Лук

N-TV: мать похищенной боевиками ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук заявила о ее гибели

Гражданка ФРГ Шани Лук, которая была похищена боевиками движения ХАМАС с музыкального фестиваля при нападении на Израиль 7 октября, погибла. Об этом сообщила ее мать в интервью немецким телеканалам RTL и NTV.

«К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых», — рассказала мать девушки Рикарда Лук. При этом официального подтверждения гибели заложницы ХАМАС пока нет.

Женщина узнала свою 22-летнюю дочь на видео, где та в полуобнаженном виде лежит в пикапе между несколькими боевиками ХАМАС лицом вниз. Боевики сломали девушке ноги, после чего увезли в неизвестном направлении. Позднее стало известно, что ей была оказана помощь в одной из больниц сектора Газа, она попала туда с тяжелой травмой головы.

В выпущенном видеообращении Рикарда Лук призвала власти ФРГ «вытащить» девушку из сектора Газа и вернуть ее домой.